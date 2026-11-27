Министерство обороны Великобритании не смогло установить контакт почти с половиной военнослужащих стратегического резерва на фоне подготовки к возможной мобилизации. Как сообщает The Times, из 95 тысяч бывших военных актуальные адреса удалось найти лишь примерно для 50 тысяч человек.

Военное ведомство начало рассылать резервистам письма с просьбой подготовиться к возможному возвращению на службу. Однако примерно для 45 тысяч резервистов у ведомства не оказалось актуальных адресов, что выявило серьёзные проблемы с учётом личного состава.

Впервые со времён холодной войны британские военные решили столь масштабно восстановить связь с бывшими сослуживцами. Их просят сообщить актуальные адреса, сведения о работе, профессиональных навыках и приобретённом после увольнения опыте. Некоторым также предлагают добровольно присоединиться к тренировкам и учениям.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг объяснил инициативу ухудшением обстановки в сфере безопасности, в том числе угрозами, которые Лондон связывает с Россией. При этом он подчеркнул, что рассылка носит предупредительный характер и не означает немедленного призыва резервистов.

Британское Минобороны опубликовало разъяснения, согласно которым стратегический резерв предназначен для усиления вооружённых сил при чрезвычайных обстоятельствах, вооружённом конфликте или подготовке к войне. Ведомство отдельно указало, что обычное письмо с просьбой обновить сведения не является мобилизационным предписанием.

Одновременно британский парламент рассматривает законопроект, предусматривающий повышение предельного возраста возвращения отдельных категорий бывших военнослужащих с 55 до 65 лет. Документ также предполагает расширение возможностей привлечения резервистов на этапе подготовки к военным действиям. Окончательно эти изменения пока не утверждены.