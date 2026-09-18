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Регион
Опубликовано 18 сентября, 11:22

«Полное фиаско»: Подоляка заявил о провале ночной атаки 600 дронов ВСУ на Москву перед выборами

Военблогер Подоляка заявил о фиаско ВСУ при попытке атаковать Москву 600 БПЛА

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

ВСУ могли задействовать более 600 беспилотников в массированном налёте на Москву и регионы на подступах к столице. Такую оценку привёл военный блогер Юрий Подоляка, проанализировав данные о сбитых дронах за 17–18 сентября.

По его словам, основное направление атаки проходило через Курскую и Белгородскую области. Подоляка считает, что расчёт состоял в попытке перегрузить российскую систему противодействия беспилотникам на одном участке и обеспечить прорыв максимального количества аппаратов к Москве.

На первом рубеже, по подсчётам блогера, над Курской и Белгородской областями были уничтожены 383 беспилотника. Ещё 92 аппарата сбили над Тульской областью, 58 — над Калужской и Орловской областями.

«Таким образом, противник суммарно использовал для атаки на Москву более 600 дронов и все „в молоко“», — написал Подоляка.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с 20:00 17 сентября до 07:00 18 сентября в сторону Московского региона направлялись более 350 беспилотников. По его словам, большую часть уничтожили на дальних рубежах, ещё 64 БПЛА сбили непосредственно на подлёте к столице.

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Подоляка также обратил внимание на атаки в направлении Крыма и Ростовской области. По его оценке, основной удар в этот раз пришёлся именно на московское направление.

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Никита Никонов
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