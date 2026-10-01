«Полноценные граждане»: Путин назвал цель восстановления исторических регионов

Уровень жизни в исторических регионах необходимо как можно быстрее поднять до среднероссийского, заявил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства подчеркнул, что решение стоящих перед Россией вопросов остаётся абсолютным приоритетом. При этом на территориях, которые должны и будут входить в состав страны, предстоит восстанавливать экономику и социальную сферу.

Путин отметил, что жители этих территорий — полноценные граждане Российской Федерации. Поэтому работа должна охватывать все основные направления: здравоохранение, образование, экономику и доходы населения.

Конкретные решения о будущем предприятий будут зависеть от экономической целесообразности. В качестве примера президент привёл шахты, с эффективностью работы которых, как он напомнил, возникали вопросы ещё во времена Украины.

«А вот что восстанавливать, какие предприятия, куда переносить — это будем решать исключительно исходя из экономической целесообразности», — сказал Путин.

Президент добавил, что такая работа уже даёт результаты в Крыму, а также в находящихся под российским контролем частях Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, выступая 30 сентября в Госдуме, Путин подчеркнул, что в восстановлении Донбасса и Новороссии участвует вся страна. Он отдельно отметил шефскую помощь регионов и работу строителей, коммунальщиков, учителей и медиков. К программам развития подключились также предприниматели, общественные организации и волонтёры.