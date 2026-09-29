1 трлн рублей репараций: Донбасс предъявит Украине счёт
Сенатор Волошин оценил репарации Украине для ДНР более чем в 1 трлн рублей
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Украина должна будет выплатить более 1 трлн рублей репараций для восстановления Донецкой Народной Республики после разрушений, нанесённых с 2014 года. Об этом заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
По его словам, при оценке возможной суммы он ориентируется на данные Следственного комитета России. Сенатор отметил, что речь идёт о компенсации ущерба, который, по его словам, был нанесён региону за время боевых действий.
«Для Донбасса безопасность — это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее. Репарации — вопрос более чем уместен. В оценке их размера я ориентируюсь на оценку Следственного комитета РФ — более 1 трлн рублей. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс», — сказал Волошин в интервью ТАСС.
Сенатор добавил, что после прекращения огня потребуется провести разминирование территорий, восстановить коммунальную инфраструктуру, жильё и медицинскую помощь, а также решить вопрос с возвращением эвакуированных жителей. По словам Волошина, итогом урегулирования должен стать устойчивый мир и восстановление нормальной жизни в регионе.
А в Крыму заявили, что Украина не стала оспаривать иски о блокаде полуострова на 14 триллионов рублей. В 2024 году суд полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады.
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