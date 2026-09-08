Полный джингл беллс: Экс-губернатора Кентукки арестовали во время съёмок рождественского фильма

Бывшего губернатора Кентукки Мэтта Бевина арестовали прямо во время съёмок рождественского фильма в городе Парис. Как пишет People, полиция пришла за политиком после того, как суд выдал ордер на его арест за неуважение к суду.

59-летний республиканец должен был сыграть небольшую роль в картине, однако съёмочный день для него закончился встречей с правоохранителями. Установить местонахождение Бевина полицейским помогла его собственная публикация в соцсетях — политик выложил фотографию со съёмочной площадки.

Причиной судебного разбирательства стал иск его приёмного сына Джоны, который обвинил Бевина и его бывшую супругу Гленну в физическом и психологическом насилии. Молодой человек также утверждал, что родители отправили его в интернат на Ямайке, где воспитанники, по его словам, подвергались жестокому обращению.

Бевин несколько раз не явился на судебные заседания. Одно из пропущенных слушаний он объяснил тем, что на дом, где он отдыхал в штате Мэн, якобы обрушился огромный валун, однако суд не признал эту причину уважительной.

После повторной неявки суд выдал постановление о принудительном приводе. Уже 4 сентября Бевина признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двум месяцам тюремного заключения. При примерном поведении срок может быть сокращён до одного месяца.

Ранее в Лос-Анджелесе задержали 40-летнего подкастера Бенджамина Саутворта по обвинению в угрозах убийством Дональду Трампу, киберпреследовании и телефонных домогательствах. По данным прокуратуры, мужчина также публиковал адрес и фотографии бывшего адвоката президента и преследовал членов его семьи.