В Екатеринбурге вынесли приговор молодому отцу, по неосторожности задушившему новорождённую дочь во время совместного сна. Чкаловский районный суд назначил мужчине 2001 года рождения один год ограничения свободы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Трагедия произошла в начале августа в квартире на улице Щербакова, где мужчина жил вместе с сожительницей и их общей дочерью. На тот момент девочке не исполнилось и месяца.

Утром после кормления отец решил уложить малышку между собой и её матерью, хотя знал, что ребёнок ещё не способен самостоятельно переворачиваться. Во время сна мужчина случайно придавил дочь, перекрыв ей дыхательные пути. Девочка погибла от асфиксии.

Суд признал екатеринбуржца виновным в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Казани возбудили уголовное дело после смерти восьмилетней девочки, перенёсшей менингококковую инфекцию. Родители школьницы считают, что медики допустили ошибки при её лечении.