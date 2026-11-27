Польша заключила с американской компанией Palantir Technologies контракт на поставку военного программного обеспечения с искусственным интеллектом стоимостью около 300 миллионов долларов. Система Maven Smart System предназначена для анализа обстановки и помощи командованию в принятии решений. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение рассчитано на пять лет. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, новые технологии будут использоваться различными подразделениями вооружённых сил, включая сухопутные войска, авиацию, флот и силы специальных операций.

Maven Smart System объединяет информацию из различных источников, обрабатывает большие массивы данных и помогает военным быстрее обнаруживать угрозы и оценивать возможные варианты действий. Аналогичные технологии уже применяются американской армией и НАТО.

При этом Варшава намерена сохранить полный контроль над военной информацией. Как подчеркнул Косиняк-Камыш, серверы, ключи шифрования и данные останутся в распоряжении польских вооружённых сил. Американская компания не получит удалённого доступа к системе.

При этом компания Palantir уже поставляет программные решения для Украины. Известно, что ВСУ могут применять систему PRISMA этого разработчика для подготовки и координации дальних ударов беспилотниками по территории России.

Ранее Life.ru рассказывал о планах НАТО использовать систему Maven для отслеживания российских войск. По информации The Times, технология позволяет анализировать перемещения воинских подразделений, выявлять изменения обстановки и передавать сведения командованию альянса.