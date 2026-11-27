Польша обзаведётся военным ИИ от разработчика технологий для ВСУ
Bloomberg: Польша закупит у американской Palantir военную ИИ-систему за $300 млн
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Польша заключила с американской компанией Palantir Technologies контракт на поставку военного программного обеспечения с искусственным интеллектом стоимостью около 300 миллионов долларов. Система Maven Smart System предназначена для анализа обстановки и помощи командованию в принятии решений. Об этом сообщает Bloomberg.
Соглашение рассчитано на пять лет. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, новые технологии будут использоваться различными подразделениями вооружённых сил, включая сухопутные войска, авиацию, флот и силы специальных операций.
Maven Smart System объединяет информацию из различных источников, обрабатывает большие массивы данных и помогает военным быстрее обнаруживать угрозы и оценивать возможные варианты действий. Аналогичные технологии уже применяются американской армией и НАТО.
При этом Варшава намерена сохранить полный контроль над военной информацией. Как подчеркнул Косиняк-Камыш, серверы, ключи шифрования и данные останутся в распоряжении польских вооружённых сил. Американская компания не получит удалённого доступа к системе.
При этом компания Palantir уже поставляет программные решения для Украины. Известно, что ВСУ могут применять систему PRISMA этого разработчика для подготовки и координации дальних ударов беспилотниками по территории России.
Ранее Life.ru рассказывал о планах НАТО использовать систему Maven для отслеживания российских войск. По информации The Times, технология позволяет анализировать перемещения воинских подразделений, выявлять изменения обстановки и передавать сведения командованию альянса.
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