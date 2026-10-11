Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 03:28

Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abitaev.art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abitaev.art

Польша задействовала военную авиацию на фоне активности России на Украине. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности страны, предупредивший жителей о действиях польских самолётов.

«Внимание! В воздушном пространстве Польши действует польская авиация», — говорится в сообщении ведомства.

Предупреждение направили всем жителям Люблинского воеводства.

Нащупали слабину: The Telegraph раскрыла, как Армия России воспользовалась крахом украинской ПВО
Нащупали слабину: The Telegraph раскрыла, как Армия России воспользовалась крахом украинской ПВО

Ранее Life.ru писал, что Польша готовится изменить правила применения оружия в своём воздушном пространстве. Пилотам ВВС планируют разрешить открывать огонь по воздушным целям без предварительного визуального опознания, опираясь на данные радаров. Решение сможет принимать как сам лётчик, так и оперативное командование.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar