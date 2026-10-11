Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине

Польша задействовала военную авиацию на фоне активности России на Украине. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности страны, предупредивший жителей о действиях польских самолётов.

Ранее Life.ru писал, что Польша готовится изменить правила применения оружия в своём воздушном пространстве. Пилотам ВВС планируют разрешить открывать огонь по воздушным целям без предварительного визуального опознания, опираясь на данные радаров. Решение сможет принимать как сам лётчик, так и оперативное командование.