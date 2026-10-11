Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине
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Польша задействовала военную авиацию на фоне активности России на Украине. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности страны, предупредивший жителей о действиях польских самолётов.
«Внимание! В воздушном пространстве Польши действует польская авиация», — говорится в сообщении ведомства.
Предупреждение направили всем жителям Люблинского воеводства.
Ранее Life.ru писал, что Польша готовится изменить правила применения оружия в своём воздушном пространстве. Пилотам ВВС планируют разрешить открывать огонь по воздушным целям без предварительного визуального опознания, опираясь на данные радаров. Решение сможет принимать как сам лётчик, так и оперативное командование.
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