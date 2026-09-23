Польша подняла в небо истребители на фоне ударов России по Украине

Польша подняла в воздух военную авиацию на фоне российских ударов по территории Украины. Об этом утром 23 сентября сообщило оперативное командование Вооружённых сил республики.

В Варшаве пояснили, что мера носила превентивный характер. Одновременно наземные комплексы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в повышенную готовность. Основное внимание военные уделяли восточным районам страны.

Позднее польское командование завершило операцию. Нарушений воздушного пространства страны за время дежурства зафиксировано не было, а задействованные силы вернулись к обычному режиму работы.

Подобные вылеты обходятся Варшаве недёшево. По данным NaTemat, со ссылкой на сведения Минобороны Польши, один час полёта F-16 оценивается примерно в 76–77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов). В эту сумму входят не только топливо, но и обслуживание, износ деталей и другие эксплуатационные расходы.

Ранее Life.ru сообщал, что польские военные уже поднимали авиацию 21 сентября на фоне ударов по Украине. Тогда наземные средства ПВО и радиолокационного контроля также переводили в состояние готовности.