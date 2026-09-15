Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине

Дежурная военная авиация Польши поднята в воздух на фоне сообщений об активности российских сил на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании родов Вооружённых сил республики.

Польские военные заявили, что самолёты начали действовать в воздушном пространстве страны. Одновременно наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности.

В командовании назвали эти действия превентивными. Там утверждают, что меры призваны обеспечить безопасность районов, расположенных рядом с «уязвимыми территориями».

Ранее истребитель Североатлантического альянса сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы. Перед перехватом военные получили информацию о возможном появлении БПЛА неподалёку от Вильнюса. После этого в воздух подняли авиацию Североатлантического альянса. Позднее кризисный центр сообщил об уничтожении аппарата. Тип беспилотника, его маршрут и происхождение на данный момент не раскрываются.