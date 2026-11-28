Польские власти продлили действие буферной зоны на границе с Белоруссией ещё на три месяца — до 27 февраля 2027 года. О подписании соответствующего постановления сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Документ вступит в силу 30 ноября. В ведомстве объяснили решение необходимостью сохранять высокий уровень готовности пограничных служб и обеспечивать эффективную охрану государственной границы.

Ограничения, впервые введённые в июне 2024 года, продлеваются уже в десятый раз. Границы территории, на которой запрещено пребывание посторонних лиц, останутся прежними.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе продолжается с 2021 года. Варшава обвиняет Минск в содействии незаконному перемещению мигрантов на территорию Евросоюза. Белорусские власти отвергают обвинения и указывают на случаи принудительного выдворения иностранцев польскими пограничниками.

В 2022 году Польша построила вдоль границы с Белоруссией металлическое заграждение протяжённостью около 186 километров. Впоследствии его дополнили электронными системами наблюдения.

Напомним, накануне Белоруссия предложила Польше провести консультации по поводу пограничного забора в Беловежской пуще. По словам главы белорусского МИД Максима Рыженкова, искусственное заграждение препятствует сохранению биоразнообразия уникального природного комплекса. Минск рассчитывает обсудить проблему в ходе визита международной мониторинговой миссии в 2027 году.