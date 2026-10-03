Польша рвётся в G20: В России предупредили о нарушении баланса «двадцатки»

Возможное присоединение Польши к Группе двадцати нарушило бы сложившийся баланс внутри объединения из-за слишком большого представительства европейских стран. Такое мнение высказал шерпа России в G20, начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов на пресс-конференции в Посольстве России в Вашингтоне.

По его словам, одна из главных ценностей «двадцатки» заключается именно в сбалансированном составе. На одной площадке встречаются государства и организации с разными подходами и приоритетами, поэтому выработанная ими общая позиция приобретает особый вес.

«Мы считаем, что принятие Польши сильно бы нарушило этот баланс хотя бы с точки зрения очевидной перепредставленности Европы», — подчеркнул Агафонов.

Сейчас Польша участвует в мероприятиях G20 в США как специальный гость председательства. По словам российского шерпы, американская сторона действительно рассматривает гипотетическую возможность её присоединения к объединению, указывая на экономический потенциал страны и его заметный рост за последние 20–30 лет.

При этом для изменения состава G20 потребуется консенсус всех участников. Агафонов отметил, что членство Польши должно получить общее и недвусмысленное одобрение стран «двадцатки».

По его мнению, вопросы могут возникнуть и у других европейских государств. Российский шерпа напомнил, что в G20 существует категория стран-гостей, среди которых есть достаточно постоянные участники, например Испания и Нидерланды. Они, считает Агафонов, также могли бы претендовать на постоянное членство.

«В конце концов, если американцы считают, что Польша настолько экономически важна, пусть станет восьмой в «семёрке». Будет «большая восьмёрка» с участием Польши», — заключил он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий с трибуны Генассамблеи ООН призвал принять страну в G20. Он напомнил, что в 2023 году состав объединения расширили за счёт Африканского союза, и заявил, что Варшава также рассчитывает получить место в «двадцатке»