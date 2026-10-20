Польша выдворяет четырёх россиян и 11 белорусов из-за чемпионата по каратэ

Польские власти обязали четырёх россиян и 11 белорусов покинуть страну в течение восьми дней после попытки попасть на молодёжный чемпионат мира по каратэ. Спортсмены приехали по туристическим визам, однако их планы вызвали вопросы у пограничной службы. Об этом сообщает TVP World.

Инцидент произошёл в городе Бельско-Бяла, где с 14 по 18 октября проходило мировое первенство среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года. По информации польских властей, прибывшие россияне и белорусы рассчитывали принять участие в соревнованиях, несмотря на ограничения.

Поводом для проверки стало обращение организаторов турнира. По словам президента Польского союза каратэ Павла Полторжецкого, представители двух стран могли рассчитывать, что после приезда их всё же включат в списки участников. Первые подозрения возникли, когда один из россиян появился на судейских курсах.

Пограничники установили, что заявленная цель пребывания иностранцев не соответствовала условиям выданных туристических виз. Всех 15 человек задержали, а после проверки вручили предписания о выезде. На выполнение решения отвели восемь дней — минимальный срок, предусмотренный соответствующей процедурой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Польша не допустила 21 российского каратиста к участию в этом же молодёжном чемпионате мира. В Федерации каратэ России сообщили, что польская сторона не зарегистрировала ни одного российского спортсмена. При этом в федерации заранее предупреждали участников о возможных проблемах с допуском.