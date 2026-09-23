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Опубликовано 22 сентября, 21:06

Польша заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Польские истребители перехватили российский самолёт Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом 22 сентября заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Наши истребители перехватили российский Ил-20 в 40 километрах от польского побережья»,написал Косиняк-Камыш на своей странице в X.

По словам министра, российский самолёт находился в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой.

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Ранее польские военные уже сообщали о возможном нарушении воздушного пространства, которое в итоге оказалось стаей птиц. Системы наблюдения зафиксировали неизвестный объект, после чего в приграничный район направили боевой вертолёт. Проверка показала, что военные приняли за неизвестный объект большую стаю птиц.

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Лия Мурадьян
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