Польша заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский самолёт Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом 22 сентября заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Наши истребители перехватили российский Ил-20 в 40 километрах от польского побережья», — написал Косиняк-Камыш на своей странице в X.

По словам министра, российский самолёт находился в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой.

Ранее польские военные уже сообщали о возможном нарушении воздушного пространства, которое в итоге оказалось стаей птиц. Системы наблюдения зафиксировали неизвестный объект, после чего в приграничный район направили боевой вертолёт. Проверка показала, что военные приняли за неизвестный объект большую стаю птиц.