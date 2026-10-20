Польская авиакомпания LOT отменила часть рейсов из-за дорогого топлива

Польская авиакомпания LOT сокращает число рейсов из-за резко возросших расходов на топливо. Перевозчик уже решил приостановить полёты по нескольким европейским направлениям в рамках зимнего расписания. Об этом телеканалу Polsat рассказал представитель компании Кшиштоф Мочульский.

По его словам, затраты на горючее стали одной из главных причин пересмотра маршрутной сети. Если ещё в феврале топливо составляло четверть всех расходов авиакомпании, то теперь его доля может достигать 40%.

Изменения затронули рейсы из Варшавы в итальянскую Болонью. Кроме того, перевозчик отказался от полётов из Кракова сразу в три города — Рим, Мадрид и Барселону.

В компании надеются, что временно снятые с расписания маршруты получится восстановить к началу следующего летнего сезона. Мочульский при этом пояснил: отмена рейсов обусловлена целым рядом причин, однако ключевую роль всё же сыграл рост стоимости топлива.

Ранее Life.ru сообщал, что пассажирам отменённых рейсов Air Arabia начали предлагать перелёты другими авиакомпаниями. Туристам предложили пересесть на самолёты Emirates без дополнительной платы. При этом даты поездок и забронированные отели должны были остаться прежними.