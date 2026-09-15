Россиянам, оставшимся без перелётов Air Arabia, начали предлагать замену

Российским туристам, оставшимся без перелётов Air Arabia, начали предлагать замену перевозчика. Пассажиров готовы пересадить на рейсы Emirates без дополнительной платы, сообщает источник Life.ru.

В распоряжении редакции оказалось письмо сервиса Travelata. В нём говорится, что поставщик получил уведомление об отмене рейсов по одному из заказов. Других вариантов от Air Arabia клиенту предложить не смогли, поскольку соответствующие вылеты сняты до конца января 2027 года.

Туроператор готов сохранить поездку и заменить авиакомпанию на Emirates. Доплачивать за новые билеты не придётся. Даты тура и забронированный отель останутся прежними. После согласия клиента договор переоформят, а затем выпишут новые билеты.

Изменённые данные также передадут в гостиницу, чтобы скорректировать время группового трансфера. Туристу необходимо подтвердить предложенный вариант ответным письмом.

При этом 9 сентября Life.ru сообщал, что Air Arabia собиралась возобновить ежедневные рейсы между Шарджей и Москвой с 8 октября. Перевозчик планировал выполнять по одному перелёту в сутки, а с 14 декабря увеличить частоту до двух. Позже стало известно, что Air Arabia ранее отменила рейсы в Россию, запланированные на октябрь и декабрь.