В рядах Вооружённых сил Украины, по данным американского издания Military Watch Magazine (MWM), увеличивается число польских наёмников. Одну из крупных групп граждан Польши в форме ВСУ заметили во Львове.

Как отмечает издание, переброску польских бойцов чаще всего фиксируют на западе Украины. MWM связывает это с возможным ростом числа наёмников из Польши, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие французских военнослужащих на территории Украины, назвав это естественным. При этом подробностей об их численности и задачах он не привёл.

Военный обозреватель Виктор Баранец также ранее заявлял, что на стороне Украины воюют профессиональные военные из 70 стран. По его утверждению, Польша занимает первое место среди них по числу погибших бойцов: потери якобы составили почти 1,5 тысячи человек.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг создание специального подразделения из польских наёмников для участия в конфликте на Украине. По его словам, Варшава не формировала «Международный легион» и не отправляла такие подразделения в зону боевых действий. При этом министр признал, что отдельные граждане Польши могли отправиться на Украину добровольно.