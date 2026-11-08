Польский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, при сдаче в российский плен под Изюмом пытался любой ценой сохранить свои брюки. Как оказалось, в них он прятал крупную сумму денег. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран СВО, бывший разведчик-снайпер Азамат Ермуханов.

По словам военнослужащего, необычный случай произошёл в 2022 году. Российские бойцы окружили иностранца, однако вместо того, чтобы интересоваться своей дальнейшей судьбой, тот принялся искать штаны, а затем категорически отказался с ними расставаться.

«Оказалось, что у него там в трубочку свёрнуты огромные суммы денег, которые ему платила Украина за наёмничество», — рассказал Ермуханов.

Ветеран отметил, что на протяжении всего времени пленный вёл себя странно. Разведчик предположил, что мужчина мог находиться под воздействием каких-либо препаратов, однако подтверждений этому не привёл. Больше всего Ермуханова удивило, насколько сильно поляк переживал за спрятанные деньги.

Бывший снайпер также вспомнил обстановку под Изюмом в тот период. По его словам, российские военнослужащие нередко захватывали бойцов ВСУ в плен, поскольку расстояние между позициями противоборствующих сторон местами составляло всего 100–150 метров.

Ранее Life.ru сообщал о возможном увеличении численности иностранных наёмников ВСУ в Харьковской области. По информации российской группировки войск «Север», вопрос дополнительного привлечения иностранных бойцов обсуждался украинским командованием в связи с ситуацией на этом направлении.