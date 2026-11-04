Польский дистанционно управляемый боевой модуль A3B провалил испытания на полигоне. Военные признали его характеристики недостаточными для установки на танки K2 Black Panther, сообщает Rzeczpospolita.

В конце 2025 года Тарнувский механический завод предложил оснастить этим модулем танки, закупленные у Южной Кореи. Агентство вооружений проверило его точность при стрельбе по неподвижным и движущимся целям на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Испытания проходили днём и ночью, с места и в движении.

Военные заключили, что A3B «значительно не соответствует требованиям». На дистанции 500 метров точность стрельбы по неподвижной цели составила 26,7% вместо требуемых более 90%. На расстоянии 1000 метров показатель достиг лишь 10% при норме не менее 70%.

На дистанции 1500 метров модуль не поразил ни одной цели, хотя норматив превышал 50%. Стрельба по движущимся мишеням и в ночных условиях также показала неудовлетворительные результаты.

В итоге польские военные рекомендовали установить на новые танки норвежские модули Protector RS4 компании Kongsberg.