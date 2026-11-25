Польский депутат Европарламента Гжегож Браун назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «рейхсфюрерин». Во время выступления в ЕП политик также высказался против дальнейшего финансирования Киева.

«Что недемократичного в том, чтобы кто-то был »райхсфюрерин«? Послушайте, это не наш конфликт. Мы — я имею в виду моих соотечественников — не хотим оплачивать, не хотим субсидировать украинский кризис и этот киевский режим, который сделал конфликт своим главным экспортным товаром», — прокомментировал он.

Браун обвинил главу Еврокомиссии в разжигании конфликта. По его словам, потребовалось почти пять лет, прежде чем в Европарламенте стало возможным открыто говорить о мире, не рискуя столкнуться с обвинениями в отстаивании чужих интересов.

Председательствующая прервала выступление польского депутата и потребовала соблюдать правила поведения. Однако парламентарий не согласился с замечанием и попросил объяснить, какие именно его высказывания нарушают установленные нормы.

Продолжая выступление, Браун заявил, что украинский конфликт не имеет отношения к интересам Польши. Он также утверждал, что его соотечественники не хотят оплачивать дальнейшую поддержку Киева.

Использованное депутатом слово «рейхсфюрерин» представляет собой женскую форму немецкого титула «рейхсфюрер», ассоциирующегося с руководством СС в нацистской Германии.