Депутат Европарламента от Польши Марчин Сыпневский выступил с призывом отказаться от дальнейшей финансовой поддержки Украины. Свою позицию он связал с историческими спорами вокруг почитания украинских националистических деятелей.

Во время выступления политик порвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. По словам Сыпневского, Киев, как он считает, героизирует людей, которых в Польше связывают с массовыми убийствами поляков во время Второй мировой войны.

«Более 100 тысяч жертв, в основном безоружные гражданские лица — женщины, малые дети и старики — люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками», — заявил депутат.

После этого Сыпневский призвал европейские страны прекратить выделение средств Киеву. По его мнению, финансовая поддержка Украины должна быть пересмотрена из-за разногласий вокруг исторической памяти.

Ранее Life.ru писал, что депутат Европарламента от Словакии Любош Блага раскритиковал позицию главы евродипломатии Каи Каллас по отношению к России. Политик заявил, что курс ЕС на усиление давления на Москву, по его мнению, создаёт риски для Европы. Блага также выступил против дальнейшего ужесточения политики в отношении РФ и заявил о возможных последствиях такой линии. Его слова вызвали обсуждение среди европейских политиков.