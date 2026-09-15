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Регион
Опубликовано 15 сентября, 09:12

Польский Orlen потерял не менее $424 млн на сделках с венесуэльской нефтью

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Польский энергетический концерн Orlen списал почти $400 млн после неудачной попытки приобрести венесуэльскую нефть с использованием криптовалюты. О провалившейся сделке сообщает Financial Times.

Закупку в 2023 году пыталась организовать швейцарская «дочка» концерна. Авансы отправили зарегистрированным в ОАЭ компаниям Hannon International и Gold Mar International Trading, после чего три зафрахтованных Orlen супертанкера направились к берегам Венесуэлы.

К середине декабря суда добрались до венесуэльских вод и встали недалеко от нефтяного терминала Хосе. Однако государственная компания Petróleos de Venezuela сообщила, что оплаты за сырьё не получила.

Танкеры несколько месяцев провели в море, но загрузить нефть так и не смогли и в итоге ушли порожними. На фоне сорвавшихся поставок Orlen пришлось списать в общей сложности $394 млн.

Спустя более двух лет польский концерн всё ещё пытается вернуть $230 млн, перечисленных Hannon International. Однако, по данным FT, компания из Дубая заявила, что такими средствами не располагает.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в 2023 году Orlen жаловался на убытки в $27 млн в день после отказа от российской нефти. Тогда в концерне объясняли потери более высокой стоимостью альтернативных поставок.

Больше новостей о нефтяном рынке, санкциях и крупнейших сделках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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