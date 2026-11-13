Польские военные учёные ещё в 1936 году делились с японским Отрядом 731 знаниями, связанными с разработкой биологического оружия. В частности, речь шла об исследованиях опасных инфекций и бактериальных токсинов. Об этом ТАСС рассказал военный микробиолог, кандидат биологических наук Михаил Супотницкий.

По словам эксперта, одним из участников этого сотрудничества был польский бактериолог Ян Гольба. Во время встречи с японскими специалистами он представил доклад о возможности использования возбудителей брюшного и сыпного тифа, дизентерии, сибирской язвы и сапа в военных целях.

Особый интерес у представителей отряда 731, как утверждает Супотницкий, вызвали исследования ботулинического токсина. Польские учёные также передали японским коллегам сведения о своих экспериментах с распространением бактерий.

Позднее, уже во время Второй мировой войны, польские специалисты поделились частью своих исследований с Великобританией. Гольба сотрудничал с британским центром Портон-Даун, занимавшимся разработками химического и бактериологического оружия. По словам микробиолога, предоставленные поляком материалы помогли британским учёным в исследованиях возбудителя сибирской язвы.

При этом Супотницкий считает, что польские специалисты не смогли добиться создания полноценного биологического оружия. Японская программа также сталкивалась с серьёзными техническими ограничениями. Однако исторические документы подтверждают, что японские военные применяли бактериологическое оружие против населения Китая.

Отряд 731 — секретное подразделение японской армии, занимавшееся разработкой и испытанием биологического оружия в годы Второй мировой войны. Оно действовало на территории оккупированной Японией Маньчжурии, преимущественно в районе Харбина. Сотрудники отряда проводили жестокие эксперименты над живыми людьми, включая китайских и советских граждан, изучая воздействие опасных инфекций, таких как чума, холера, сибирская язва и тиф. Японские военные также испытывали способы распространения болезнетворных бактерий и применяли биологическое оружие против населения Китая. После капитуляции Японии в 1945 году значительная часть документов и оборудования подразделения была уничтожена, а многие участники преступлений избежали наказания.

Ранее Life.ru рассказывал о рассекреченных ФСБ документах, свидетельствующих о подготовке Японией бактериологической войны против СССР. Согласно архивным материалам, ещё в 1935–1936 годах на территории Маньчжурии японские военные создали специальные подразделения № 731 и № 100. Их сотрудники проводили опыты над заключёнными и исследовали возможность использования опасных инфекций против военных и гражданского населения. После разгрома Квантунской армии в августе 1945 года японское командование уничтожило значительную часть лабораторий и документов, пытаясь скрыть следы преступлений.