Полсотни человек в балаклавах захватили морской терминал «Бориваж» под Одессой

Группа неизвестных силой заняла территорию морского перевалочно-складского комплекса «Бориваж» в Одесской области. О захвате заявило руководство терминала, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, около 07:00 29 сентября на территорию объекта прибыли примерно 50 человек в балаклавах. После этого они установили фактический контроль над комплексом.

Доступ на территорию терминала сейчас заблокирован представителями охранной компании. Семерых сотрудников охраны вывели за пределы объекта, некоторые из них, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью для фиксации травм.

«Бориваж» расположен в районе порта Южный и используется как крупный зерновой перевалочный комплекс. Сам терминал уже длительное время фигурирует в имущественных и судебных спорах.

Актив связывают с украинскими бизнесменами Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым. В России они также являются фигурантами уголовного дела: в 2022 году суд в Казани заочно арестовал обоих по обвинению в присвоении нефти компании «Татнефть».

Ранее в селе Белозорье Черкасской области силовики и люди в военной форме заняли Спасо-Преображенский храм канонической УПЦ. По данным Союза православных журналистов, они вошли в церковь после литургии, потребовали от священника покинуть помещение и объявили, что здание перешло Православной церкви Украины.

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