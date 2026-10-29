Полтонны наличных исчезли перед обыском: Экс-министр Венгрии показал следакам фокус

Бывший министр национального развития Венгрии Миклош Шестак мог спрятать 9 млрд форинтов (€24,6 млн) незадолго до задержания. О предполагаемом исчезновении наличных говорится в материалах суда по делу о коррупции в отношении политика, входившего в правительство Виктора Орбана в 2014–2018 годах.

«В ходе обыска по месту жительства обвиняемого следственные органы обнаружили пустые сейфы», — сообщили в суде.

По версии следствия, прежде там находилась огромная сумма, которую подозреваемый мог перепрятать до допроса. Арест Шестака продлили до 30 января 2027 года: суд опасается его побега, давления на свидетелей и сокрытия активов.

Масштабы пропажи удивили венгерских журналистов. Чтобы собрать 9 млрд форинтов купюрами по 20 тысяч — самого крупного местного номинала, — понадобилось бы 450 тысяч банкнот. Такая денежная масса весила бы примерно 450 кг и заняла бы 0,582 кубометра.

28 сентября парламент лишил 57-летнего представителя христианских демократов депутатской неприкосновенности, после чего его задержали. Следователи проверяют предполагаемые взятки за госконтракты в строительстве и транспорте, в том числе при закупке автобусов для компании Volán. Ущерб бюджету оценивается примерно в €48 млн.

Ранее в Венгрии арестовали ещё одного бывшего министра из команды Орбана. Экс-главу Министерства культуры и инноваций заподозрили в злоупотреблениях при распределении государственных денег через Национальный культурный фонд. Следствие выявило 1079 предполагаемых нарушений, а возможные потери казны оценило в 17,3 млрд форинтов.