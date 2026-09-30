Полтора кг отваги: Чихуахуа по кличке Командо принят на службу в Нацгвардию Мексики

Самым миниатюрным сотрудником Национальной гвардии Мексики стал 13-месячный чихуахуа по кличке Командо, которого готовят к поисково-спасательным операциям. Как сообщает Reuters, четвероногому новобранцу также доверили роль талисмана ведомства.

Несмотря на скромные габариты, питомец получил полноценную экипировку. При росте всего 21 сантиметр и весе семь килограммов он носит специальный жилет, защитные очки и шлем с небольшой видеокамерой. Сейчас пёс проходит обучение, в том числе преодолевает лестницы и различные препятствия.

Около полугода назад малыша забрали из семьи пожилых владельцев, которые больше не могли о нём заботиться. По словам лейтенанта Деборы Эрнандес, пример Командо доказывает, что для службы необязательно обладать внушительными размерами. Кроме того, появление такого необычного подопечного позволяет людям увидеть в представителях силового ведомства более человечную сторону.

Всего в кинологических подразделениях Нацгвардии насчитывается около 350 собак, преимущественно немецких овчарок и лабрадоров. Чихуахуа заметно выделяется на фоне своих крупных сослуживцев. Он уже успел поучаствовать в параде по случаю Дня независимости Мексики и стать героем многочисленных мемов в социальных сетях.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно вести себя при встрече с поисковой собакой. Такие животные могут выполнять спасательное задание или находиться на тренировке. Специалисты советуют не отвлекать их от работы, а заблудившимся людям рекомендуют дождаться помощи.