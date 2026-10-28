Полтора миллиарда извинений: «Реал» просит у Китая прощения за слова Мбаппе о Мао Цзэдуне

Мадридский «Реал» официально попросил прощения у жителей Китая после скандальных высказываний своего нападающего Килиана Мбаппе о Мао Цзэдуне. Руководство испанского футбольного клуба опубликовало специальное обращение, в котором подчеркнуло уважительное отношение к китайскому народу. Об этом сообщает издание AS.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид приносит свои извинения китайскому народу за любые неудобства, причинённые недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе», — говорится в заявлении.

Представители команды заверили, что высоко ценят историю, национальные традиции и культуру КНР. Отдельно в клубе отметили многомиллионную армию китайских поклонников «сливочных», поддерживающих мадридцев на протяжении многих лет.

Поводом для международного скандала стало интервью французского футболиста. Рассуждая о популярных интернет-мемах, Мбаппе вспомнил картинку, на которой его лицо совместили с изображением Мао Цзэдуна. При этом спортсмен назвал человека на фотографии китайским диктатором, не произнеся его имени. Дело в том, что в интернете так нередко называют самого француза из-за его непростого нрава.

Высказывание вызвало волну возмущения в КНР. Несколько местных компаний расторгли рекламные соглашения с нападающим, а государственное телевидение приостановило показ матчей испанского чемпионата. Позднее сам игрок признал комментарий необдуманным и принёс извинения.

Ранее Life.ru сообщал, что испанская Ла Лига также извинилась перед китайскими болельщиками из-за слов Мбаппе. Руководство турнира подчеркнуло, что личное мнение футболиста не отражает позицию организации, и пообещало укрепить взаимодействие с китайскими партнёрами.