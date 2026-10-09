Полтысячи вражеских беспилотников сгорели дотла на подлёте к регионам России

Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью сорвала попытку масштабного воздушного удара со стороны противника. Дежурные подразделения ликвидировали свыше полутысячи вражеских целей самолётного типа.

По информации профильного ведомства, атака продолжалась на протяжении двенадцати часов подряд — с вечера 8 октября до утренних часов 9 октября. Все выявленные аппараты были своевременно обнаружены радиолокаторами.

Зенитные ракетные комплексы и дежурные расчеты отразили налеты сразу в двадцати субъектах страны. Основной удар пришелся по центральной части государства, Черноморскому побережью, а также Поволжью.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 8 октября т. г. до 08:00 мск 9 октября т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, над акваториями Чёрного и Азовского морей», — говорится в сообщении.

Сбитые объекты нейтрализованы на безопасном расстоянии от стратегических точек. Военные продолжают круглосуточно контролировать воздушное пространство над сухопутными границами и морскими рубежами.

Ранее в результате детонации FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у мужчины и женщины множественные осколочные ранения спины. Ещё одна женщина получила осколочные ранения волосистой части головы.