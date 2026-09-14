«Получат по зубам»: В Госдуме пообещали ответ на ракетную атаку ВСУ на Курск

Ответ на ракетную атаку ВСУ на Курск последует незамедлительно. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российские военные уже наносят удары по объектам и скоплениям украинских войск.

«В любом случае получат по зубам и по заслугам», — сказал парламентарий.

Колесник обвинил Киев в ударах по гражданским объектам и отметил, что российским военным необходимо сохранять бдительность. Депутат подчеркнул, что противник продолжает наносить ущерб мирной инфраструктуре приграничных регионов.

В ночь на 14 сентября, по данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, силы ПВО сбили над Курском украинскую крылатую ракету. При падении обломков пострадали двое мужчин 31 и 46 лет — их доставили в областную больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Предварительно, в Центральном округе города также повреждено остекление в трёх многоквартирных и восьми частных домах, административном здании, детском саду и лагере «Олимпиец». Осколками посечены около шести автомобилей.

По словам Колесника, для предотвращения подобных атак Россия усиливает противовоздушную оборону и разведывательную работу.

Напомним, всего за сутки до этого восемь домов и два автомобиля были повреждены при предыдущей ракетной атаке на Курск и Курский район. ПВО сбила две крылатые ракеты, а после обследования территории власти сообщили, что пострадавших нет.