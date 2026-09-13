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Опубликовано 13 сентября, 16:19

Восемь домов и две машины повреждены при ракетной атаке на Курск

Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Восемь домов и два автомобиля получили повреждения в результате ракетной атаки на Курск и Курский район. Пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

После подомовых обходов повреждения выявили в посёлке Юбилейный и самом Курске. В Юбилейном пострадали три дома — повреждены фасады, кровля, остекление и заборы. Там же повреждены две машины.

Ещё пять частных домов получили повреждения в черте Курска. Специальные комиссии оценят нанесённый ущерб, после чего жителям помогут с восстановлением имущества.

«Самое главное, что обошлось без пострадавших», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее губернатор сообщал, что утром над Курской областью были сбиты две крылатые ракеты. Первоначальные данные о последствиях атаки впоследствии уточнили после обхода территории.

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Ранее Life.ru сообщал, что при другой атаке на Курск беспилотник повредил многоквартирный дом на окраине города. Тогда среди жильцов дома пострадавших также не было.

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Наталья Демьянова
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