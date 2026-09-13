Восемь домов и две машины повреждены при ракетной атаке на Курск

Восемь домов и два автомобиля получили повреждения в результате ракетной атаки на Курск и Курский район. Пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

После подомовых обходов повреждения выявили в посёлке Юбилейный и самом Курске. В Юбилейном пострадали три дома — повреждены фасады, кровля, остекление и заборы. Там же повреждены две машины.

Ещё пять частных домов получили повреждения в черте Курска. Специальные комиссии оценят нанесённый ущерб, после чего жителям помогут с восстановлением имущества.

«Самое главное, что обошлось без пострадавших», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее губернатор сообщал, что утром над Курской областью были сбиты две крылатые ракеты. Первоначальные данные о последствиях атаки впоследствии уточнили после обхода территории.

Ранее Life.ru сообщал, что при другой атаке на Курск беспилотник повредил многоквартирный дом на окраине города. Тогда среди жильцов дома пострадавших также не было.