В Курске два человека пострадали из-за падения обломков ракеты ВСУ

Два человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате падения обломков ракеты ВСУ в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, российская система ПВО сбила вражескую крылатую ракету. Предварительно, в Центральном округе повреждено остекление в трёх многоквартирных и восьми частных домах, административном здании, детском саду и лагере «Олимпиец». Осколками также посекло около шести автомобилей.

«К сожалению, пострадали два человека. У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения», — написал Хинштейн в своём канале в «Максе».

Пострадавших доставили в областную больницу. На месте происшествия работали оперативные службы.

Губернатор сообщил, что сегодня специальные комиссии начнут фиксировать ущерб. Власти пообещали оказать помощь жителям, чьё имущество оказалось повреждено.

Ранее в Шебекино Белгородской области женщина и её 13-летняя дочь пострадали при атаке украинского беспилотника на коммерческий объект, сообщил оперативный штаб региона. Они самостоятельно обратились в больницу с акубаротравмами и после оказания помощи продолжат лечение амбулаторно; в городе также повреждены автомобили, оборудование, частный дом и машина, а в селе Маломихайловка — линия электропередачи, два дома и автомобиль.