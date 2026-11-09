Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов принёс извинения поклонникам после скандального концерта в Минске и пообещал вернуть деньги за билеты. Музыкант объяснил, что коллектив не смог исполнить всю программу из-за его состояния здоровья. Соответствующее обращение артист опубликовал в соцсетях.

«На минском концерте 07.11.2026 по состоянию моего здоровья мы не смогли отыграть полностью всю программу, как хотели. До последнего пытались сохранить концерт, но получилось как получилось. Я хотел бы лично извиниться перед нашими зрителями», — написал Викторов.

При этом певец не стал уточнять, какие именно проблемы со здоровьем помешали выступлению. Он отдельно подчеркнул, что площадка и организаторы выполнили свои обязательства и не виноваты в произошедшем.

Артист заверил, что желающие смогут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения. Тем, кто решит отказаться от возврата, он предложил воспользоваться старыми билетами для посещения следующего большого концерта группы в Минске. Однако дата нового выступления пока не объявлена.

«Обещаю отыграть свой самый эксклюзивный концерт, чтобы компенсировать это разочарование, которое испытал и я сам», — обратился музыкант к поклонникам.

Ранее Life.ru рассказывал о жалобах поклонников на концерт «Трёх дней дождя» в Минске. Зрители утверждали, что Глеб Викторов с трудом держался на ногах, путал слова песен и выступал под фонограмму. Концерт завершился досрочно, после чего некоторые посетители заговорили о коллективном обращении в полицию.