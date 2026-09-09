Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 15:34

Полузащитник «Крыльев» Олейников подписал контракт с ЦСКА по схеме «3+1»

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Перед заключением соглашения 28-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование. Договор с армейцами рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ещё 7 сентября Олейников был близок к переходу в казанский «Рубин». Однако игрок отказался от трансфера, несмотря на достигнутые ранее договорённости. За «Крылья Советов» хавбек провёл 71 матч. На его счету 16 голов и 12 результативных передач.

«Крылья Советов» победили «Балтику» в серии пенальти
«Крылья Советов» победили «Балтику» в серии пенальти

В конце августа ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 и после пяти туров поднялся на вторую строчку РПЛ. На тот момент армейцы ещё не потерпели ни одного поражения в чемпионате.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Футбол
  • рпл
  • ПФК ЦСКА
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar