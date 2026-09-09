Полузащитник «Крыльев» Олейников подписал контракт с ЦСКА по схеме «3+1»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.
Перед заключением соглашения 28-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование. Договор с армейцами рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один сезон.
Ещё 7 сентября Олейников был близок к переходу в казанский «Рубин». Однако игрок отказался от трансфера, несмотря на достигнутые ранее договорённости. За «Крылья Советов» хавбек провёл 71 матч. На его счету 16 голов и 12 результативных передач.
В конце августа ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 и после пяти туров поднялся на вторую строчку РПЛ. На тот момент армейцы ещё не потерпели ни одного поражения в чемпионате.
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