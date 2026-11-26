Голливудский актёр Джон Траволта не смог сдержать эмоций во время вручения премии Stella della Mole за вклад в мировой кинематограф. Церемония состоялась 24 ноября на открытии 44-го Туринского кинофестиваля в Италии. Получая награду, 72-летний артист посвятил свою речь зрителям, которые поддерживали его на протяжении полувека, сообщает журнал People.

«Спасибо за то, что подарили мне прекраснейшую карьеру», — произнёс Траволта дрожащим от волнения голосом.

Перед появлением актёра на сцене публике показали фрагменты картин, ставших визитной карточкой голливудской звезды: «Криминальное чтиво», «Бриолин», «Без лица», «Лак для волос» и «Лихорадка субботнего вечера». Зрители встретили артиста овациями стоя.

Компанию Траволте на красной дорожке составила его 26-летняя дочь Элла Блю. Она также сыграла небольшую роль в режиссёрском дебюте отца — фильме «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», снятом по его собственной книге. В ноябре девушка уже вручала отцу награду Cultural Icon Award на торжественной церемонии в Библиотеке Конгресса США.

Кроме того, в Турине состоялась международная премьера новой картины с участием Траволты «Ноябрь 1963». Ленту, посвящённую событиям вокруг убийства американского президента Джона Кеннеди, снял режиссёр Ролан Жоффе. В американский прокат фильм выйдет 4 декабря.

За годы карьеры Траволта дважды номинировался на «Оскар», однако своего первого фильма в качестве режиссёра дождался только к 72 годам. В мае 2026 года на Каннском кинофестивале артисту неожиданно вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь», что также растрогало его до слёз.

Траволта никогда не скрывал особого отношения к своим знаменитым танцевальным сценам. В 2019 году он признавался, что с удовольствием пересматривает культовый танец с Умой Турман из «Криминального чтива», а картиной, изменившей его жизнь, считает «Лихорадку субботнего вечера». Годом ранее актёр также произвёл фурор в социальных сетях, станцевав на сцене вместе с рэпером 50 Cent на вечеринке в Каннах.