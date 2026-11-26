В американском штате Флорида умер 81-летний заключённый Уильям Томас Зейглер, проведший 50 лет в ожидании смертной казни. О смерти мужчины сообщило агентство UPI.

Смертный приговор американцу вынесли в июле 1976 года. Суд признал его виновным в убийстве супруги, её родителей и посетителя семейного мебельного магазина. Обвинение связывало преступление с финансовыми трудностями мужчины и его намерением получить страховые выплаты.

Сам Зейглер до конца жизни настаивал на своей невиновности. За десятилетия судебных разбирательств его защите дважды удалось добиться приостановки исполнения приговора.

Последнюю попытку пересмотреть дело адвокаты предприняли после получения результатов генетической экспертизы. По их утверждению, на одежде осуждённого не обнаружили следов крови погибших. Однако прокуратура по-прежнему считала собранные по делу доказательства достаточными для обвинительного приговора.

В марте 2026 года суд отклонил ходатайство о проведении нового процесса. Адвокаты обратились в Верховный суд Флориды, однако мужчина умер в тюремной больнице вечером 24 ноября, не дождавшись рассмотрения апелляции. На протяжении многих лет его дело привлекало внимание журналистов, документалистов и правозащитников, в том числе Бьянки Джаггер.

Ранее в американском штате Юта ДНК-экспертиза помогла заключённому выйти на свободу под залог после 41 года за решёткой. В деле 71-летнего Дугласа Стюарта Картера появились новые доказательства, а свидетели отказались от прежних показаний. Прокуратура впоследствии отказалась добиваться смертной казни на повторном процессе.