Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предостерёг польские власти от опасных заявлений о Балтийском море и наращивании военной мощи страны. Дипломат напомнил Варшаве об исторических обстоятельствах формирования её нынешних границ. Свою позицию он озвучил на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передаёт ТАСС.

Поводом стали слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Балтийское море становится польским, а страна создаёт крупнейшую армию в регионе.

Полянский обратил внимание, что нынешняя протяжённость польского побережья Балтийского моря стала результатом послевоенного устройства Европы. По его словам, без усилий советского руководства выход Польши к морю ограничивался бы 71 километром побережья с единственным морским портом Гдыней.

«Поэтому уж нашим польским коллегам точно не стоило бы играть с огнём, тем более, что все предыдущие такие игры заканчивались для поляков весьма неудачно и болезненно», — предупредил российский дипломат.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна допускает возвращение к нормальным отношениям с Россией, однако связывает такую возможность с завершением украинского конфликта. По его словам, Варшава готова пересмотреть свой подход к Москве, если российская сторона изменит проводимую политику.