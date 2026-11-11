Песков: Отношения России с ЕС и Польшей трудно осложнить, их фактически нет
Обложка © Life.ru
Задержание в Калининградской области польских граждан по подозрению в шпионаже вряд ли осложнит отношения Москвы с Варшавой и Евросоюзом, поскольку таких отношений сейчас фактически нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Очень сложно сделать что-то, что может ещё больше осложнить отношения России с Польшей и Евросоюзом. <…> Этих отношений фактически сейчас нет», — сказал Песков.
Ранее ФСБ сообщила, что выявила в Калининградской области сеть агентов польских спецслужб. По данным ведомства, двоих польских граждан задержали, а ещё семерым гражданам Польши и троим россиянам объявили предостережения о недопустимости шпионажа.
Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.