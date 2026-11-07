Польша допускает возвращение к нормальным отношениям с Россией, однако связывает такую возможность с завершением украинского конфликта. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, Варшава готова пересмотреть свой подход к Москве, если российская сторона изменит проводимую политику.

«Когда русские закончат войну, то будем восстанавливать [отношения]. Некоторым польским политикам хорошо известно — когда другая сторона изменит свою политику, мы тоже изменим свою», — сказал глава польской дипломатии SprawdzamTo.

Примечательно, что накануне Сикорский предостерёг западноевропейские государства от заключения договорённостей с Россией за спиной Польши и других стран Восточной Европы. Глава МИД настаивал, что вопросы региональной безопасности нельзя обсуждать без государств, непосредственно граничащих с РФ. Он напомнил об историческом опыте раздела Европы и призвал учитывать интересы восточных членов ЕС при подготовке возможного мирного соглашения. Разногласия возникли и вокруг состава европейской переговорной группы: Варшава выступает за расширение формата, чтобы получить возможность напрямую участвовать в дипломатическом процессе.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о возросшей заинтересованности Москвы и Киева в урегулировании конфликта. По его словам, американская администрация добивается прогресса в контактах с обеими сторонами. Заявление прозвучало в преддверии трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, запланированных на 10 ноября. Вашингтон рассчитывает, что будущие договорённости позволят не только остановить боевые действия, но и затронут более широкие вопросы европейской безопасности.