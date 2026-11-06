Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил опасения, что западноевропейские государства могут договориться с Россией об урегулировании украинского конфликта, проигнорировав интересы восточных соседей. Варшава выступает против такого сценария и настаивает на своём участии в обсуждении будущего европейской безопасности, сообщает Rapporteur.

«Последнее, чего мы хотим, — это чтобы Западная Европа имела дело с Россией за спиной стран Восточной Европы», — заявил польский министр.

Сикорский подчеркнул, что исключать из дипломатического процесса также нельзя Скандинавию. Он напомнил, что Финляндия, Норвегия, страны Балтии и Польша имеют общие границы с Россией, а совокупное население этих государств вместе с другими странами Восточной Европы составляет около 120 миллионов человек. В подтверждение своих опасений глава польского МИД обратился к историческому опыту 1930-х годов и Ялтинской конференции 1945 года, после которой Европа оказалась разделена железным занавесом.

Предупреждение Сикорского прозвучало на фоне разногласий внутри Евросоюза относительно того, кто должен представлять объединение в возможном диалоге с Москвой. Германия выступает за формат E3 с участием Берлина, Парижа и Лондона. Польша и Италия, напротив, поддерживают расширение переговорной группы до E5, чтобы также получить места за столом переговоров. При этом запланированные на следующую неделю консультации России, США и Украины в Абу-Даби должны пройти без представителей европейских государств.

Ранее Сикорский уже требовал допустить Польшу к переговорам с Россией по украинскому урегулированию, объясняя это тем, что Варшава непосредственно граничит и с РФ, и с Украиной, в отличие от Германии. В июне министр заявил, что его страна несёт особые риски из-за военной помощи Киеву, поэтому должна участвовать в обсуждении возможного соглашения. При этом он признавал право Украины самостоятельно определять, кто будет представлять её интересы.