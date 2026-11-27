Россия расценивает предоставление Эстонией воздушного пространства для пролёта украинских беспилотников, атакующих цели на северо-западе страны, как соучастие в террористической деятельности Киева. Об этом 26 ноября заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

«Пролёты дронов через Эстонию, как и через целый ряд её соседей, для атак на северо-запад России фиксировались объективно и доказательно уже не раз, говорили мы об этом неоднократно и в этом зале. Рассматриваем эти действия Эстонии как соучастие в терроризме, осуществляемом киевским руководством», — сказал дипломат.

Полянский отдельно связал использование эстонского воздушного пространства с атаками на российские суда в Балтийском море. По утверждению постпреда, 21 ноября Таллин предоставил коридор для украинских беспилотников, наносивших удары по российским грузовым судам.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Эстонии необходимо восстановить добрососедские отношения с Россией, а также рассмотреть возможность вернуться в состав РФ. По словам парламентария, нынешний курс Таллина на конфронтацию с Москвой негативно отражается прежде всего на самой Эстонии и её жителях. Джабаров считает, что без конструктивного взаимодействия с Россией республика не сможет добиться экономического процветания.