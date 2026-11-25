«Спокойнее бы жилось в нашей стране»: В Совфеде дали неожиданный совет Эстонии
Сенатор Джабаров предложил Эстонии вернуться в состав России
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Эстонии необходимо восстановить добрососедские отношения с Россией, а в качестве наиболее радикального варианта сенатор Владимир Джабаров предложил республике вернуться в состав РФ. Такое мнение политик высказал в беседе с «Абзацем».
По словам парламентария, нынешний курс Таллина на конфронтацию с Москвой негативно отражается прежде всего на самой Эстонии и её жителях. Джабаров считает, что без конструктивного взаимодействия с Россией республика не сможет добиться экономического процветания.
«Страна, которая встала на русофобский путь, к сожалению, сейчас ничего не поймёт. [...] Они не понимают, что без хороших отношений с Россией их страна процветать никогда не сможет. Самый хороший совет — вернуться в Россию, им бы спокойнее жилось в нашей стране», — заявил сенатор.
Эстония решила с 1 декабря приостановить работу всех пяти автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». Ограничения вводятся на шесть месяцев, после чего правительство оценит необходимость их продления или изменения. Кроме того, Эстония допустила закрытие железнодорожного сообщения с Россией.