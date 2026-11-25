Эстонии необходимо восстановить добрососедские отношения с Россией, а в качестве наиболее радикального варианта сенатор Владимир Джабаров предложил республике вернуться в состав РФ. Такое мнение политик высказал в беседе с «Абзацем».

По словам парламентария, нынешний курс Таллина на конфронтацию с Москвой негативно отражается прежде всего на самой Эстонии и её жителях. Джабаров считает, что без конструктивного взаимодействия с Россией республика не сможет добиться экономического процветания.