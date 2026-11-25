Эстония столкнулась с затяжным демографическим кризисом, который к концу столетия может оставить страну без половины нынешнего населения. При этом компенсация естественной убыли за счёт масштабной иммиграции способна существенно изменить национальный состав республики, пишет газета «Взгляд».

Согласно последним данным МВД Эстонии, в октябре в стране зарегистрировали всего 682 рождения — на 113 меньше, чем годом ранее. При этом за месяц умерли 1115 человек. С начала года на свет появились чуть более 7,2 тысячи детей.

Численность населения республики сокращается второй год подряд. К началу 2026 года в Эстонии проживали 1,36 миллиона человек, а суммарный коэффициент рождаемости опустился до 1,16 ребёнка на женщину.

Старший научный сотрудник Центра демографии Таллинского университета Мартин Клесмент разработал три сценария развития ситуации до 2100 года. Согласно наиболее пессимистичному из них, при сохранении низкой рождаемости и нулевом миграционном сальдо в республике останется около 670 тысяч жителей, а ежегодно будут появляться на свет лишь 3,7 тысячи детей.

Сохранить нынешнюю численность населения позволит превышение иммиграции над эмиграцией на восемь тысяч человек ежегодно. Однако при таком сценарии доля этнических эстонцев к концу века может оказаться ниже 50%. Третий вариант предполагает постепенное восстановление рождаемости. При этом для прекращения естественной убыли в долгосрочной перспективе без привлечения мигрантов необходим показатель около 2,1 ребёнка на женщину.

Оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин считает, что государству необходимо пересмотреть демографическую политику. Среди препятствий для создания семьи он называет недоступность жилья и недостаточные доходы молодых специалистов. Оппозиция также связывает нежелание жителей заводить детей с сокращением социальных выплат и ростом налоговой нагрузки.

Дополнительное давление на семейные бюджеты оказывают коммунальные расходы. Ранее стало известно о резком подорожании электроэнергии в Эстонии после выхода из энергокольца БРЭЛЛ.

Между тем демографический кризис охватывает и другие европейские государства. В конце октября Евростат зафиксировал исторический минимум рождаемости в Евросоюзе. Сразу в 35 регионах ЕС показатель опустился ниже одного ребёнка на женщину. Одновременно в европейских странах растёт средний возраст рождения первенца, а смертность превышает рождаемость с 2012 года.