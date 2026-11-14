Эстонии следует задуматься о введении обязательной военной службы для женщин, поскольку из-за падения рождаемости страна рискует остаться без необходимого количества призывников. С таким предложением выступил генерал-майор запаса Вейко-Велло Пальм во время лекции в Тартуском университете.

По мнению военного, главная проблема заключается в необходимости постоянно пополнять армейский резерв. Эстония рассчитывает поддерживать его численность на уровне более 40 тысяч подготовленных военнослужащих, однако демографическая ситуация постепенно делает эту задачу всё сложнее.

«Проблема заключается в обновлении резерва. Мы, конечно, можем говорить, что 55-летний человек сегодня — это то же самое, что 35-летний человек в прежние времена, но в конечном счёте это всё же не так», — заявил Пальм.

Генерал считает, что без расширения призыва Эстония не сможет достаточно быстро готовить новых резервистов. По его оценке, уже к 2040 году страна окажется не в состоянии ежегодно направлять на срочную службу более 4100 человек, как предусматривают оборонные планы.

Пальм пояснил, что даже сейчас в армию попадают лишь немногим более половины молодых мужчин соответствующего возраста. Остальных отсеивают ещё до начала службы, главным образом из-за проблем со здоровьем. При дальнейшем сокращении числа молодых людей обеспечить необходимое пополнение исключительно за счёт мужчин станет ещё труднее.

При этом генерал видит в женском призыве не только способ увеличить численность армии. По его мнению, более широкое участие женщин положительно скажется на управлении войсками и принятии решений. Он также отверг распространённый аргумент о недостаточной физической подготовке женщин, напомнив, что в эстонской армии нормативы уже различаются в зависимости от возраста и пола военнослужащих.

Одной из практических проблем Пальм назвал необходимость обеспечить женщин подходящей экипировкой. В частности, речь идёт о бронежилетах, противоосколочной защите и касках, которые должны учитывать особенности телосложения.

Пока обязательная срочная служба в Эстонии распространяется только на мужчин. Женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут поступать в армию добровольно. Таким правом ежегодно пользуются около 50 человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Эстонии уже обсуждали возможность обязательной военной службы для женщин. В октябре генеральный директор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески предупредила, что особенно остро нехватка призывников может проявиться в 2035–2040 годах. По её словам, Таллину придётся изучить опыт Норвегии, Швеции и Дании, где воинская обязанность распространяется на оба пола, но отбор учитывает подготовку и необходимые армии навыки.

Кроме того, Life.ru писал о сокращении численности населения Эстонии. По данным национального статистического ведомства, на начало 2026 года в республике проживали около 1,36 миллиона человек — почти на 9,3 тысячи меньше, чем годом ранее. В 2025 году родились 9240 детей, тогда как число умерших достигло примерно 15,7 тысячи. Дополнительным фактором снижения населения стал отрицательный миграционный баланс.