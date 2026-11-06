США возобновили ротацию своих военных в Эстонии после летнего перерыва. Новое подразделение американской армии уже прибыло в республику и останется там на девять месяцев. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на посольство США и министра обороны Эстонии Мартина Херема.

Речь идёт о подразделении Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка армии США. Представитель американского посольства Келли Лонг подтвердила, что военнослужащие прибыли в рамках плановой ротации.

По словам Херема, передовая группа американских военных и техника находятся на территории Эстонии уже больше недели. Официальная церемония начала развёртывания подразделения в странах Балтии состоится позднее в ноябре в Литве.

Прибытие контингента было согласовано заранее. Ещё в сентябре Минобороны Эстонии анонсировало возвращение американских подразделений, уточнив, что новая группа будет сопоставима по численности и возможностям с предыдущей. В Таллине присутствие военных США рассматривают как важную составляющую системы сдерживания и обороны НАТО.

Ранее Life.ru сообщал о приостановке ротации американских войск в Европе на фоне пересмотра Пентагоном планов размещения сил. В мае стало известно, что Вашингтон отложил переброску ряда подразделений, включая несколько тысяч военнослужащих, которых собирались направить в Польшу. Уже в июле США практически полностью вывели свой основной контингент из Эстонии, оставив лишь небольшие вспомогательные подразделения. На тот момент сроки прибытия смены оставались неизвестными.