Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал западные страны повлиять на Киев для прекращения ударов по РФ. Соответствующее заявление распространило постпредство РФ при организации.

«Дамы и господа, вам следует определиться со своей принципиальной позицией и для начала угомонить своих протеже в Киеве, иначе от инфраструктуры Украины скоро ничего не останется», — заявил дипломат.

Полянский обвинил западные государства в двойных стандартах при оценке ударов по инфраструктурным объектам России и Украины. Он напомнил, как на Западе приветствовали атаки украинской стороны по российским объектам, однако резко критикуют ответные удары.

Дипломат также заявил, что западные страны фактически исходят из того, что наносить удары по мостам, электростанциям, железнодорожным объектам и складам допустимо только украинской стороне.

Ранее Life.ru сообщал, что Полянский потребовал от ОБСЕ давать честную оценку ударам ВСУ по гражданским. Дипломат тогда заявил, что Москва не требует к себе «особого отношения», но рассчитывает на единые критерии оценки происходящего. По его словам, ОБСЕ должна одинаково реагировать на атаки по гражданской инфраструктуре независимо от того, какая сторона их осуществляет.