Полянский: Россия сделает всё возможное, чтобы донести правду о Буче
Дмитрий Полянский. Обложка © ТАСС / Zuma
Россия продолжит распространять свою версию событий в украинской Буче и добиваться её обсуждения на международных площадках. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал во время круглого стола в Вене.
«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы и дальше распространять достоверную информацию о том, что действительно произошло в Буче и как это было использовано в пропагандистской войне против России», — заявил дипломат.
По словам Полянского, российская делегация и западные представители в ОБСЕ напрямую не обсуждают обстоятельства произошедшего в Буче. Однако в разговорах о достоверности западных утверждений в отношении Москвы некоторые коллеги, как утверждает постпред, признаются ему в серьёзных сомнениях.
Заявление прозвучало 13 ноября на круглом столе «Разоблачение провокации в Буче», организованном российским постпредством при ОБСЕ. Мероприятие проходило в дистанционном формате, его трансляцию разместили на официальных площадках представительства.
Ранее Life.ru сообщал, что Полянский анонсировал распространение в ОБСЕ российского доклада о событиях в Буче. Дипломат пояснил, что Москва намерена ознакомить представителей организации с документом, чтобы они могли самостоятельно оценить изложенные в нём аргументы.