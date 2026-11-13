Россия продолжит распространять свою версию событий в украинской Буче и добиваться её обсуждения на международных площадках. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал во время круглого стола в Вене.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы и дальше распространять достоверную информацию о том, что действительно произошло в Буче и как это было использовано в пропагандистской войне против России», — заявил дипломат.

По словам Полянского, российская делегация и западные представители в ОБСЕ напрямую не обсуждают обстоятельства произошедшего в Буче. Однако в разговорах о достоверности западных утверждений в отношении Москвы некоторые коллеги, как утверждает постпред, признаются ему в серьёзных сомнениях.

Заявление прозвучало 13 ноября на круглом столе «Разоблачение провокации в Буче», организованном российским постпредством при ОБСЕ. Мероприятие проходило в дистанционном формате, его трансляцию разместили на официальных площадках представительства.