Ни одного ответа по существу: В МИД РФ рассказали о 12 вопросах Лаврова к Гутерришу по Буче
МИД РФ: Гутерриш не ответил ни на один из 12 вопросов Лаврова о Буче
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш до сих пор не дал содержательных ответов на 12 вопросов главы МИД России Сергея Лаврова, касающихся событий в украинской Буче в 2022 году. Об этом заявил директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
«В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», — сообщил дипломат.
Логвинов уточнил, что Москва требует разъяснений относительно методологии, которую эксперты ООН использовали при подготовке документа. В частности, российская сторона ставит под сомнение источники статистических данных и указывает на расхождения в оценках числа погибших.
«Почему при подготовке доклада ооновцы заимствовали статистику из единственного — украинского — источника, причём более недоступного», — задался вопросом представитель МИД.
По словам Логвинова, в документе фигурируют показатели от 21 до 1365 погибших. Он считает столь значительные различия признаком несогласованности приведённых сведений и настаивает на дополнительных пояснениях со стороны международной организации.
Дипломат также обвинил руководство ООН в предвзятом отношении к России. По его утверждению, именно этим объясняется нежелание Секретариата обсуждать с Москвой обстоятельства произошедшего.
В МИД напомнили, что российская сторона представила в Нью-Йорке доклад Международного общественного трибунала под руководством члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева. Авторы документа оспаривают выводы международных расследований событий в Буче. В октябре Лавров вновь обратился к Гутерришу с предложением изучить представленные материалы и пересмотреть оценки УВКПЧ ООН.
«Если хотите, для нас это — вопрос принципа», — заключил Логвинов.
Ранее Life.ru писал, что Лавров передал генсеку ООН доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Авторы документа указали, что события в Буче были инсценированы украинской стороной, а обвинения в адрес российских военных основаны на сфальсифицированных материалах. Москва ожидает, что доклад будет рассмотрен тщательным образом.
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