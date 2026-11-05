Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш до сих пор не дал содержательных ответов на 12 вопросов главы МИД России Сергея Лаврова, касающихся событий в украинской Буче в 2022 году. Об этом заявил директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

«В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», — сообщил дипломат.

Логвинов уточнил, что Москва требует разъяснений относительно методологии, которую эксперты ООН использовали при подготовке документа. В частности, российская сторона ставит под сомнение источники статистических данных и указывает на расхождения в оценках числа погибших.

«Почему при подготовке доклада ооновцы заимствовали статистику из единственного — украинского — источника, причём более недоступного», — задался вопросом представитель МИД.

По словам Логвинова, в документе фигурируют показатели от 21 до 1365 погибших. Он считает столь значительные различия признаком несогласованности приведённых сведений и настаивает на дополнительных пояснениях со стороны международной организации.

Дипломат также обвинил руководство ООН в предвзятом отношении к России. По его утверждению, именно этим объясняется нежелание Секретариата обсуждать с Москвой обстоятельства произошедшего.

В МИД напомнили, что российская сторона представила в Нью-Йорке доклад Международного общественного трибунала под руководством члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева. Авторы документа оспаривают выводы международных расследований событий в Буче. В октябре Лавров вновь обратился к Гутерришу с предложением изучить представленные материалы и пересмотреть оценки УВКПЧ ООН.

«Если хотите, для нас это — вопрос принципа», — заключил Логвинов.