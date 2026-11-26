Украине, по оценке российской стороны, осталось недолго до полной и безоговорочной капитуляции. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

Дипломат обратил внимание на недавнее интервью Владимира Зеленского агентству Bloomberg. В нём украинский лидер выразил надежду найти новый подход к американскому Конгрессу после обновления его состава в начале следующего года.

По мнению Полянского, такие высказывания свидетельствуют об отсутствии у Киева заинтересованности в мирных переговорах при посредничестве действующей американской администрации.

Российский дипломат подчеркнул, что дальнейшая судьба Украины во многом зависит от решений Зеленского. Отказ от урегулирования, по оценке постпреда, приближает страну к сценарию безоговорочной капитуляции.

Напомним, 24 ноября Зеленский в интервью Bloomberg заявил о намерении обратиться к новому составу Конгресса США с просьбой усилить давление на Россию, если Дональду Трампу не удастся добиться завершения конфликта до конца года.

Ещё 23 ноября бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила его в нежелании принимать реалистичные мирные соглашения. В качестве примера альтернативного подхода она привела Финляндию, заключившую перемирие с СССР в 1944 году. По мнению Мендель, это решение позволило стране сохранить государственность и обеспечить дальнейшее экономическое развитие.