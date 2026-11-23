Отказ Владимира Зеленского от реалистичных вариантов мирного урегулирования может обернуться капитуляцией Украины. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и, к сожалению, ведёт Украину к капитуляции», — написала она.

Мендель также обратилась к историческому опыту Финляндии. Она напомнила, что в 1944 году Хельсинки заключил перемирие с Советским Союзом, согласившись на прекращение боевых действий.

По мнению бывшей пресс-секретаря, этот шаг позволил Финляндии сохранить государственность и создать условия для дальнейшего развития страны. Мендель привела этот пример в качестве аргумента в пользу поиска дипломатического решения украинского конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Мендель усомнилась в способности Украины дождаться новой помощи от США. Бывшая пресс-секретарь поставила под вопрос будущее страны из-за масштабных человеческих потерь. Она также напомнила, что начало работы нового состава американского Конгресса само по себе не гарантирует Киеву дополнительной поддержки.