Сравнение американской военной помощи Украине и Израилю обернулось для Владимира Зеленского жёсткой критикой со стороны отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса. Военный эксперт возмутился словами украинского лидера о нехватке ракет для комплексов Patriot и обвинил его в попытке пристыдить президента Дональда Трампа. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

Поводом стало недавнее интервью Зеленского телеканалу NBC News. Украинский лидер выразил недовольство тем, что Вашингтон сумел обеспечить средствами противовоздушной обороны Израиль и другие государства Ближнего Востока, тогда как Киев продолжает испытывать острый дефицит ракет-перехватчиков. Таким сравнением, считает Дэвис, Зеленский пытается оказать давление на американскую администрацию.

Реакция отставного военного оказалась крайне эмоциональной. Он усомнился в адекватности подобных требований и даже прибегнул к оскорбительным намёкам на употребление запрещённых веществ, прямо признав, что не располагает доказательствами таких утверждений.

«Я не могу подтвердить это. Но даже если бы я ничего об этом не знал, я бы спросил: «Что этот парень нюхает? Что он курит?» — заявил Дэвис.

По мнению подполковника, Зеленский разговаривает с Вашингтоном с позиции превосходства, словно американская сторона обязана выполнять любые его требования. Эксперт считает подобный подход высокомерным, особенно когда речь идёт о вооружениях, необходимых самим Соединённым Штатам и другим их союзникам.

Дэвис также раскритиковал украинского лидера за попытки требовать новых поставок, не предлагая американской администрации сопоставимых встречных обязательств. По его оценке, публичные упрёки в адрес Трампа не помогают решать проблему нехватки ракет, а лишь усиливают напряжённость в отношениях Киева и Вашингтона.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул США в поддержке Израиля на фоне нехватки средств ПВО у Украины. В интервью NBC News он посетовал, что Вашингтон сумел организовать поставки вооружений ближневосточным союзникам, но Киев по-прежнему сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков. Политик дал понять, что рассчитывает на аналогичную поддержку, несмотря на высокий спрос на американские системы противовоздушной обороны.